Nach 25 Jahren Jürgen Trittin legt Bundestagsmandat nieder

Trittin hatte mit Kritik an seiner Partei immer wieder für Debatten gesorgt. Zu seinem Abschied zeigte er sich versöhnlich. „Diese Partei, diese Fraktion hat mir doch ermöglicht, alles zu werden, was man als Grüner werden kann“, sagte er dem „Spiegel“. „Ich gehe in Frieden und Dankbarkeit.“