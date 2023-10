Antisemitismus-Beauftragter Sigmount Königsberg „Wir fühlen uns an die schreckliche Nazi-Zeit erinnert“

Königsberg Die Stimmung bei uns ist generell sehr angespannt. Viele Jüdinnen und Juden haben Angst, dass sie angegriffen werden könnten. Molotow-Cocktails auf Synagogen kannten wir schon aus der Vergangenheit, beispielsweise gab es das bereits im Jahr 2015 in Wuppertal. Dass aber Häuser, in denen Juden wohnen, in Berlin mit dem Davidstern markiert werden, hat eine völlig neue Dimension. Es ist das erste Mal überhaupt seit der Nazi-Herrschaft, dass das in Deutschland wieder passiert. Es erinnert meine Gemeinde sehr stark an die schreckliche Zeit, als die Nazis Millionen Juden ermordeten. Damals begann es mit dem Davidstern an Wohnungen und Schaufenstern, dann mussten die Sterne an die Kleider angenäht werden und es endete in den Gaskammern.