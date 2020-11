JU-Mitgliederbefragung : Laschet kein Liebling der Jungen Union

JU Die JU favorisiert wie erwartet Friedrich Merz als neuen CDU-Chef. Überraschend ist nur die schlechte Platzierung von Armin Laschet. Die Sehnsucht der Parteijugend gilt jedoch noch einem ganz anderen Mann.

JU-Chef Tilman Kuban hat ein Mikrofon in der Hand, in das er nicht sprechen kann, weil es nur eine Attrappe ist. Genauer gesagt ein Siegerpokal. Er steht symbolisch für eine Stimme, mit der die Parteijugend bei der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden sprechen will: Friedrich Merz - „Die Stimme der JU 2020“. Das ist jedenfalls das Ergebnis der Mitgliederbefragung der Jungen Union, das Kuban am Dienstag in Berlin bekannt gab. 51,9 Prozent empfehlen demnach die Wahl des einstigen Unionsfraktionschefs zum Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer, der Merz beim Parteitag 2018 knapp unterlegen war. Nun auf Anhieb absolute Mehrheit - auch wenn es sich nur um eine nicht bindende Willensbekundung von nur 20 Prozent der stimmberechtigen JU-Mitglieder handelt und die für Mitte Januar geplante Vorstandswahl geheim ist. Also keine Vorentscheidung, aber ein Stimmungstest.