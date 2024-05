Comedian über Bildungsnotstand Sind Lehrer faul, Herr Schröder?

Info

Johannes Schröder wurde 1974 in Berlin geboren, hat in Freiburg studiert und zwölf Jahre als Deutschlehrer an einem Gymnasium unterrichtet. Ein Jahr Auszeit 2014 in Kanada nutzte er, um an seinen Auftritten als Comedian zu arbeiten und tourt damit seither durch Deutschland. Nächster NRW-Auftritt, für den es noch Karten gibt, ist am 21. Juni in Oberhausen. Alle Termine und Tickets: www.herrschröder.de

Bücher Schröder hat zwei Bücher geschrieben: World of Lehrkraft: Ein Pädagoge packt aus, Ullstein, 224 Seiten, 11,99 Euro

und Instagrammatik: Das streamende Klassenzimmer, Ullstein, 240 Seiten, 11,99 Euro