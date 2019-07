AfD-Chef : Meuthen kritisiert Beobachtung der Identitären Bewegung durch Verfassungsschutz

Berlin Der Verfassungsschutz beobachtet seit geraumer Zeit die Identitäre Bewegung. Für AfD-Chef Jörg Meuthen ist diese Entscheidung nicht nachvollziehbar. Er stellt die Rechtfertigung der Beobachtung infrage.

Der Verfassungsschutz hatte die Identitäre Bewegung Deutschland in der vergangenen Woche als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft. Der Inlandsgeheimdienst stellte fest, die Positionen der Bewegung zielten letztlich darauf ab, „Menschen mit außereuropäischer Herkunft von demokratischer Teilhabe auszuschließen und sie in einer ihre Menschenwürde verletzenden Weise zu diskriminieren“.

In einem Beschluss des AfD-Bundesvorstands vom Freitag hieß es: „Wir erwarten, dass keine Mitarbeiter beschäftigt werden, die aktiv an Demonstrationen oder Aktionen der IB teilnehmen oder für diese in Erscheinung treten.“ An diesem Samstag wird in Halle (Sachsen-Anhalt) ein Aufzug der Identitären Bewegung Deutschland erwartet. Das Bündnis „Halle gegen Rechts“ hat zu mehreren Demonstrationen und Aktionen gegen Rechtsextremismus aufgerufen.