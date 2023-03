Treffen in Washington Scholz wird nach Panzer-Disput im Weißen Haus empfangen

Sullivan klang nun so, als hätte Biden einen störrischen Partner in die richtige Richtung geschubst. „Die Deutschen haben dem Präsidenten gesagt, dass sie nicht bereit sind, diese Leoparden in den Kampf zu schicken (...), bis der Präsident zustimmt, Abrams zu schicken“, sagte Bidens oberster Sicherheitsberater im Sender ABC. „Der Präsident hat gesagt: 'Okay, ich werde der Anführer der freien Welt sein. Ich werde in Zukunft Abrams schicken, wenn ihr jetzt Leoparden schickt.'“