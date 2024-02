Lagebericht der Bundesagentur für Arbeit Noch kaum Beschäftigungserfolge mit dem „Job-Turbo“ für Ukrainer

Deutschland sei auf diese Arbeitskräfte zunehmend angewiesen, hatte BA-Chefin Nahles am Mittwoch erklärt. Im Jahr 2023 seien Menschen von außerhalb der Europäischen Union die größte Gruppe derer gewesen, die einen Job in Deutschland annahmen, sagte Nahles. Allein aus der Ukraine kamen von Juni 2022 bis Juni 2023 insgesamt 53.000 Menschen hinzu, die laut Nahles in Deutschland eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen haben. „Nach unserer Prognose wird das in Zukunft zunehmen“, sagte Nahles. Hintergrund sei die Demografie, denn die geburtenstarken Jahrgänge beginnen, in Rente zu gehen.