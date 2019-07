Jahrelang am Niederrhein stationiert : Ehemaliger Luftwaffengeneral tritt für die AfD an

Hannover/Kalkar/Uedem In Kalkar ist er noch mit Großem Zapfenstreich verabschiedet worden - jetzt soll der ehemalige Luftwaffengeneral Joachim Wundrak für die AfD bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover antreten.

Nun will die AfD will bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover mit dem ehemaligen Luftwaffengeneral ins Rennen gehen. Wundrak (64), der bis September vergangenen Jahres bei der Bundeswehr beschäftigt war, müsse am 6. August noch von den Mitgliedern offiziell bestätigt werden, teilte die AfD nach der Ankündigung der Kandidatur vom Mittwochabend mit. Die AfD hat im Stadtrat von Hannover sechs Sitze und war bei der letzten Kommunalwahl auf 8,6 Prozent der Stimmen gekommen.