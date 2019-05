Skandal-Foto vor Weinregal : AfD-Politikerin darf trotz „Hitler-Weins“ zunächst in Partei bleiben

Berlin Im Vorjahr sorgten Fotos der Berliner AfD-Abgeordneten Jessica Bießmann vor einem Regal mit Hitler-Weinflaschen für Empörung. Sie sollte aus der Partei ausgeschlossen werden, aber das ist schwieriger als angenommen.

Der erste Anlauf zum Parteiausschluss der Berliner AfD-Politikerin Jessica Bießmann wegen Fotos vor Hitler-Weinflaschen ist gescheitert. Das Landesschiedsgericht der Partei habe Bießmann eine Abmahnung erteilt und ihren Verbleib in der AfD an Auflagen geknüpft, sagte der Berliner Parteisprecher Ronald Gläser am Samstag. Der Landesvorstand halte jedoch am Ausschlussverfahren fest, der Fall liege nun beim Bundesschiedsgericht der AfD. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet.