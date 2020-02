Ansage von Gesundheitsminister : Jens Spahn will Verantwortung in der CDU übernehmen

Jens Spahn will Verantwortung in der CDU übernehmen

Berlin Mitten in der Diskussion um einen Nachfolger für Annegret Kramp-Karrenbauer hat Gesundheitsminister Jens Spahn seinen Hut in den Ring geworfen.

In der Krise der CDU hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seine Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung erklärt. „Ich habe immer gesagt - das habe ich, denke ich, auch dokumentiert in den letzten eineinhalb, zwei Jahren -, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin.