Vorstoß über Ostern : Jens Spahn will mehr Freiheiten für Geimpfte

Jens Spahn will mehr Freiheiten für Geimpfte

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Ostermontag in einem Berliner Impfzentrum. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Nach einer Analyse des Robert-Koch-Instituts sind Geimpfte weniger ansteckend als Menschen mit einem aktuellen negativen Schnelltest. Wer also zwei Mal geimpft ist, könnte bald Privilegien genießen. Zunächst sollen Geimpfte genauso behandelt werden wie negativ Getestete – etwa beim Einkaufen.

Getestete und Geimpfte hätten dieselben Möglichkeiten, bekräftigte Spahn am Montag in Berlin. Er berief sich dabei auf eine Auswertung neuester Erkenntnisse durch das Robert Koch-Institut (RKI). Demnach ist das Übertragungsrisiko zwei Wochen nach der zweiten Impfung wahrscheinlich sogar geringer als nach einem negativen Schnelltests von symptomlosen Infizierten.

Spahn betonte aber, auch für vollständig Geimpfte würden in der aktuellen Pandemiephase Corona-Regeln wie Abstand, Hygiene und Schutzmasken weiterhin gelten. „Denn sowohl der tagesaktuelle Test als auch die vollständige Impfung reduzieren das Infektionsrisiko zwar deutlich, aber sie geben keine hundertprozentige Sicherheit davor, andere zu infizieren.“ Länder mit höherer Impfquote wie Chile, Großbritannien oder die USA zeigten, dass Kontaktbeschränkungen weiter notwendig seien, sagte er am Montag bei einem Besuch des Impfzentrums Messe in Berlin.