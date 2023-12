Aussage von Jens Spahn Neue Flüchtlinge sollen nach Ruanda, Ghana oder Georgien abgeschoben werden

Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) ist dafür, alle neuen Flüchtlinge, „die irregulär die EU erreichen“, nach Ghana, Ruanda oder in osteuropäische Nicht-EU-Länder wie Georgien oder Moldawien zu bringen. „Wenn wir das vier, sechs, acht Wochen lang konsequent durchziehen, dann werden die Zahlen dramatisch zurückgehen“, sagte er am Wochenende der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: Viele würden sich erst gar nicht mehr auf den Weg machen, wenn klar sei, „dass dieser binnen 48 Stunden in einen sicheren Drittstaat außerhalb der EU führt“.