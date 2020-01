Pflegenotstand in Krankenhäusern : Spahn spricht von „ernsthaften Probleme wegen Pflegekräftemangel“

Pflegenotstand in Krankenhäusern

Berlin Der Bundesgesundheitsminister hat teils massiven Personalmangel in der Pflege eingeräumt. Es gebe in deutschen Krankenhäusern wegen des Pflegekräftemangels "phasenweise und regional ernsthafte Probleme". Daran sei "nichts zu beschönigen“.

Gleichzeitig verteidigte der Minister aber seine Vorgaben zur Mindestbesetzung mit Pflegepersonal, aufgrund derer viele Krankenhäuser inzwischen Intensivbetten sperren und Erkrankte abweisen müssen. "Damit schützen wir Patienten", sagte der Minister. Studien zufolge nehme die Sterblichkeit ab einer bestimmten Unterbesetzung etwa in der Kardiologie massiv zu. "Die Sicherheit der Patienten wäre also vor allem gefährdet, wenn in unterbesetzten Stationen einfach weiter behandelt würde."