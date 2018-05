Jens Spahn ruft zum Nachdenken über Organspende auf

Berlin Es geht um eine sensible Frage, die viele vor sich herschieben: Würde man ein Organ spenden, auf das Kranke dringend warten? Der Minister fordert auf, sich damit zu befassen. Oder soll ein neues System her?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dazu aufgerufen, dass sich mehr Menschen in Deutschland über eine mögliche Organspende klar werden. Eine Auseinandersetzung mit dieser Frage müsse „für uns alle zur Selbstverständlichkeit werden“, sagte der CDU-Politiker am Montag. „Das sind wir den mehr als 10.000 Menschen schuldig, die voller Hoffnung auf ein Organ warten.“ Jeder sollte daher für sich eine Entscheidung treffen. Nach einem Negativ-Rekord bei Organspenden im vergangenen Jahr mehren sich Stimmen, die eine Neuregelung nach dem Vorbild europäischer Nachbarstaaten fordern.

Widerspruchslösung auch in Deutschland?

Zuletzt wurde in den Niederlanden die sogenannte Widerspruchslösung eingeführt: Jeder, der nicht widerspricht, kommt nach dem Tod als Organspender infrage. „Aus medizinischer Sicht, vor allem aber aus Sicht der vielen schwerkranken Patienten auf der Warteliste, wäre eine solche Regelung der Idealfall“, sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery der Deutschen Presse-Agentur vor dem Tag der Organspende am kommenden Samstag (2. Juni). SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte der dpa: „Wir könnten damit so vielen Menschen den Tod ersparen oder ein besseres Leben ermöglichen.“