Jens Spahn rudert bei Aussage zu Asylbewerbern zurück

Berlin In einem 8000-Einwohner-Ort in seinem Wahlkreis würden fünf abgelehnte, straffällig gewordene Asylbewerber ihr Unwesen treiben, sagte der Gesundheitsminister. Das stimmt nicht, entgegnet der Bürgermeister.

Gesundheitsminister Jens Spahn hat in einem Interview mit einer Aussage zu einer Gruppe angeblich fortlaufend krimineller abgelehnter Asylbewerber in seinem Wahlkreis offenbar einen falschen Eindruck erweckt. Das berichtet „Focus Online“ .

Spahn, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt, war von der „Welt am Sonntag“ auf innerparteiliche Kritik an seiner Aussage angesprochen worden, dass das Migrationsthema ausdiskutiert werden müsse. Darauf hatte er gesagt: „Wenn bei mir im Wahlkreis ein 8000-Einwohner-Ort von fünf abgelehnten, straffällig gewordenen, gewaltbereiten Asylbewerbern in Atem gehalten wird, dann zerstört das die Akzeptanz für Flüchtlinge - und nicht die Debatte darüber.“