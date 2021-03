Kostenpflichtiger Inhalt: Kritik an Gesundheitsminister Spahn : Der Getriebene

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, verlässt die Pressekonferenz zur Aussetzung des Corona-Impfstoffs Astrazeneca. Foto: Kay Nietfeld/dpa Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist seit Beginn des Jahres massiv in der Kritik. Vieles was falsch läuft in der Corona-Pandemie wird bei ihm abgeladen - manches hat der CDU-Politiker selbst zu verantworten. Von einem, der weitermacht.