Änderungen bei der Organisation : Krankenkassen laufen Sturm gegen Pläne von Spahn

Berlin Die gesetzlichen Krankenversicherungen protestieren heftig gegen die von Gesundheitsminister Jens Spahn vorgesehenen Änderungen bei der Organisation der Kassen. Die Pläne seien „ohne Maß und ohne Vernunft, falsch und gefährlich“.

erklärte der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbands nach einer Sondersitzung am Mittwoch in Berlin. „Die Beitragszahler, also Versicherte und Arbeitgeber, sollen aus dem wichtigsten Entscheidungsgremium der Kranken- und Pflegeversicherung verbannt werden.“