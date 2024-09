Unionsfraktionsvize Jens Spahn „Aktuell läuft irreguläre Migration in Europa vor allem zulasten Deutschlands“

Spahn Im Frühjahr 2020 hat es an allem gefehlt: Masken, Desinfektionsmittel, Beatmungsgeräte, Medikamente, Impfstoffe. Und wir haben es in dieser Mangellage geschafft, dass wir im Ergebnis von allem mehr hatten, als wir brauchten. Das hat viel Geld gekostet. Aber zu wenig zu haben, das hätte Menschenleben gefährdet. Dass wir in der Not so gehandelt haben, hat das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates gestärkt. Haben ist besser als brauchen. Nach diesem Prinzip hat auch Robert Habeck in der Energiekrise 2022 weltweit Gas eingekauft. Im Rückblick wird sich vermutlich herausstellen, er hat viel zu viel und zu teuer eingekauft. Ich werde Habeck dafür nicht kritisieren.