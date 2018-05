Jens Spahn hält an elektronischer Gesundheitskarte fest

Spahn hält an elektronischer Gesundheitskarte fest

Brief an Ärzte und Kassen

Berlin Gesundheitsminister Spahn tritt Spekulationen entgegen, wonach die Bundesregierung eine Abschaffung der elektronischen Gesundheitskarte erwäge.

„Die Milliarde ist nicht umsonst investiert“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der „Süddeutschen Zeitung“. Das Ministerium habe einen Brief an die Spitzenverbände der Krankenkassen und Ärzte gesendet, der das Festhalten am Projekt erkläre. Nach den Spekulationen der letzten Tage, sollte betont werden, dass es bei der flächendeckenden Einführung bleibe.