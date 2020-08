Spahn-Vorschlag : Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten könnte fallen

Reiserückkehrer stehen am Stuttgarter Flughafen für einen Coronatest an. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Berlin Nach dem Sommer könnten die Testpflicht wieder abgeschafft werden. Diesen Vorschlag hat Gesundheitsminister Jens Spahn wohl seinen Amtskollegen gemacht. Stattdessen soll wieder die Quarantänepflicht greifen.

Die Corona-Pflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten könnten nach dem Sommer wieder abgeschafft werden. Einen entsprechenden Vorschlag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur seinen Amtskollegen aus den Ländern für deren Schaltkonferenz an diesem Nachmittag vorgelegt. Dem Konzept zufolge, das der dpa in Auszügen vorliegt, sollen nach Ende der Sommerferien im ganzen Bundesgebiet die Regeln für die Rückkehr aus Risikoregionen überarbeitet werden. Zuletzt enden die Ferien Mitte September in Baden-Württemberg.