Noah Becker als „Halbneger“ beleidigt: AfD-Politiker geht nach Urteil wegen rassistischen Tweets in Berufung

Berlin Der Bundestagsabgeordnete Jens Maier hatte Noah Becker, den Sohn von Tennislegende Boris Becker, auf Twitter als „Halbneger“ beschimpft. Er erhielt eine Geldstrafe, jetzt legt er Widerspruch ein.

Der Dresdner AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier will nach einer Verurteilung wegen eines rassistischen Tweets in Berufung gehen. Sein Anwalt Maximilian Krah bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Beitrag des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“. Das Landgericht Berlin hatte Maier verpflichtet, 15 000 Euro Schmerzensgeld an den Künstler Noah Becker zu zahlen.