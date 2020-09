Zahlen des Familienministeriums : Jedes fünfte Kita-Kind spricht zuhause wenig Deutsch

Berlin Bei etwa jedem fünften Kita-Kind in Deutschland wird zuhause kaum Deutsch gesprochen. Kritik gibt es an der mangelnden finanziellen Ausstattung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“.

„Der gestiegene Anteil von Kindern aus Familien, in denen nicht Deutsch gesprochen wird, verlangt nach bester Sprachförderung“, sagte die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding den Funke-Medien. Sie kritisierte in diesem Zusammenhang die Mittel für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ als unzureichend. Mit dem Programm strebt das Familienministerium seit 2016 eine verbesserte sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen an. „Sprache entscheidet, welche Chancen ein Kind im Leben hat“, betonte Suding.