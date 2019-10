Berechnungen der Polizei-Gewerkschaft : Erst in acht Jahren mehr Polizisten auf den Straßen

Berlin Der oft versprochene Ausbau der Polizeipräsenz bleibt vorerst Illusion. Erst einmal haben die Länder damit zu tun, Lücken zu stopfen: Bis 2024 gehen 55.000 Beamte in Pension.

Die Gründe für diese starke zeitliche Verzögerung bestünden sowohl in der vierjährigen Ausbildungszeit für jeden Polizisten als auch in den sehr hohen Pensionierungszahlen in naher Zukunft. „Wir haben einen riesigen Ersatzbedarf“, erläuterte Malchow. Von den 260.000 Vollzugsbeamten in Bund und Ländern gingen allein bis zum Jahr 2020 rund 40.000 in Pension. Diese Lücke werde nur knapp ausgefüllt. Die weiteren Berechnungen der GdP gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2024 bundesweit rund 55.000 Polizistinnen und Polizisten aus dem Dienst ausscheiden - also jeder fünfte Polizeibeamte. „Die Tischdecke, an der alle zerren, ist eindeutig zu kurz“, so Malchow zu den Folgen.