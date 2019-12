Merkel bei Beliebtheit vorne : Jeder Dritte in Deutschland ist für Neuwahl

Berlin Bis zur nächsten Bundestagswahl sind es noch fast zwei Jahre - wenn die große Koalition hält. Aber ist das wirklich wünschenswert? Die Wähler sind in dieser Frage gespalten.

Kurz vor dem Jahreswechsel steht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ganz vorn in der Beliebtheitsskala der Politiker. Jeder Dritte wünscht sich zwar ein baldiges Ende der großen Koalition. Ähnlich groß ist aber auch der Anteil derjenigen, die sich für einen Fortbestand des Bündnisses von CDU/CSU und SPD aussprechen. Nicht gut weg kommen die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sowie CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in den Umfragen. Punkten kann dagegen Kramp-Karrenbauers Konkurrent Friedrich Merz (CDU).

In einer Emnid-Erhebung für die „Bild am Sonntag“ zur Frage, von welchem Politiker sie sich im neuen Jahr „eine möglichst große Wirkung in der deutschen Politik“ wünschen, nannten die meisten Bürger Angela Merkel. Sie führt mit 40 Prozent - der gleiche Wert wie vor einem Jahr - die Beliebtheitsskala der Spitzenpolitiker an. Direkt hinter ihr landet Friedrich Merz mit 36 Prozent (+3) vor Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU, 35 Prozent), der sogar 10 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zulegen konnte. Annegret Kramp-Karrenbauer rutschte dagegen auf Platz 7 ab (29 Prozent). Vor einem Jahr führte sie die Politiker-Rangliste noch mit 45 Prozent an.