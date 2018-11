Jeder dritte Deutsche vertritt ausländerfeindliche Positionen

Die Langzeitstudie erforscht autoritäre und rechtsextreme Einstellungen in Deutschland. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Einer Studie der Universität Leipzig zufolge hat Ausländerfeindlichkeit in Deutschland erneut zugenommen. So stimmten etwa 36 Prozent der Aussage zu, dass Ausländer nur ins Land kommen, um den Sozialstaat auszunutzen.

Demnach vertritt etwa jeder dritte Deutsche mittlerweile ausländerfeindliche Positionen, wie es in der Langzeitstudie zu autoritären und rechtsextremen Einstellungen heißt. Besonders deutlich sei der Zuwachs in Ostdeutschland.

Dort stimmten stimmten sogar 47,1 Prozent der Aussage zu, dass Ausländer nur hierherkommen, um den Sozialstaat auszunutzen, im Westen waren es 32,7 Prozent. Über ein Viertel würden Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken, wenn in Deutschland die Arbeitsplätze knapp werden (Ost: 32,4, West: 25). Rund 36 Prozent hielten die Bundesrepublik durch Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet (Ost: 44,6, West: 33,3).