Jede 13. Abschiebung muss abgebrochen werden

Berlin Weil die Betroffenen Widerstand leisten, gesundheitliche Bedenken bestehen oder die Piloten oder Airlines den Transport ablehnen scheitern viele Versuche, abgelehnte Asylbewerber zurückzubringen.

Deutlich größer sind die Zahlen bei den freiwilligen Ausreisen. So registrierten die Behörden in den ersten sechs Monaten, dass 20.142 abgelehnte Asylbewerber das Land verließen. Sie waren zuvor zum Teil Jahrzehnte in Deutschland gewesen. Bei 89 von ihnen lag die Ablehnung ihres Asylantrages länger als 28 Jahre zurück. Hinzu kommen 8952 Personen, die mit einer Starthilfe aus einem Bund-Länder-Programm in ihre Heimat zurückkehrten, allen voran 1005 Iraker, 995 Albaner, 809 Mazedonier und 797 Serben.