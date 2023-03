Stress für viele Familien Die Qual mit den Hausaufgaben

Die Diagnose ist richtig, der Schluss falsch. Tatsächlich sind Hausaufgaben in vielen Familien beständiger Quell für Unmut und Streit. Das hat damit zu tun, dass Kinder heute oft nicht mehr in ihre Kinderzimmer abzischen, um die lästige Pflicht zu erfüllen. Und dann raus zum Spielen. Heute beschäftigen die Aufgaben oft die halbe Familie. Oder die ganze. Hausaufgaben werden am Küchen- oder Wohnzimmertisch gemacht – mit Assistenz von Mama und Papa. Die kontrollieren nicht mehr nur, ob der Nachwuchs seine Sachen ordentlich erledigt hat, sie brüten mit über Aufgabenstellungen, die auch sie nicht richtig verstehen. Kramen in ihrem eigenen Schulwissen, versuchen, Hilfestellung zu geben. Oft muss das abends passieren, wenn die Eltern aus dem Job nach Hause kommen. Dann hat der Tag die Geduld bei allen Beteiligten schon aufgebraucht. Und die Vorwurfmuster schleifen sich ein: Nun gib dir mal Mühe! Nun lass mich in Ruhe!