Diversität im TV : Jana Pareigis ist die erste schwarze „Heute“-Moderatorin

Barbara Hahlweg (l), Jana Pareigis und Christian Sievers, die ab Dienstag im Wechsel die "heute"-Sendung um 19 Uhr moderieren, stehen im runderneuerten ZDF-Nachrichtenstudio in Mainz. Foto: dpa/Jana Kay

Meinung Die öffentlich-rechtlichen Sender holen mehr Menschen mit Migrationsgeschichte vor die Kamera. Warum passiert das eigentlich erst jetzt?

Es hat bis zum Jahr 2021 gedauert, ehe eine schwarze Journalistin die „Heute“-Sendung moderiert. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wo mittlerweile doch rund eine Million schwarze Menschen in Deutschland leben. Aber Veränderung braucht eben Zeit – und so gibt es am Dienstagabend eine Premiere bei „Heute“: Die Journalistin und bisherige Mittagsmagazin-Moderatorin Jana Pareigis (40) wird um 19 Uhr den ZDF-Fernsehzuschauern den Nachrichtenüberblick des Tages präsentieren.

Ganz selbstverständlich ist es dann doch nicht. Erst am Wochenende hat der Kölner Sender WDR die Zusammenarbeit mit der früheren Lokalzeit-Moderatorin Simone Standl endgültig beendet. Die Journalistin warf dem öffentlich-rechtlichen Sender vor, „krampfhaft“ diverser sein zu wollen. In ihrem Fall sei eine ältere Moderatorin durch eine jüngere mit türkischen Wurzeln ersetzt worden. Mehr und mehr deutsche Moderatorinnen und Moderatoren verlören ihren Job, weil sie keinen Migrationshintergrund hätten. Angeblich, so fügte Standl hinzu, würden viele ihrer Kolleginnen und Kollegen im gleichen Alter ähnlich denken. Und außerdem solle man an die meist älteren Zuschauer bei den etablierten Nachrichtensendungen denken. Die seien die neuen Gesichter nicht gewohnt.

Es ist hierzulande offenbar immer noch schwer, die neue Vielfalt in der Gesellschaft als neue Wirklichkeit anzuerkennen. Eine schwarze Nachrichten-Moderatorin bei einer Million potenzieller schwarzer Zuschauer scheint ja noch nicht übermäßig divers zu sein. Auch die Sprecher oder Redakteurinnen mit türkischen oder griechischen Wurzeln lassen sich an wenigen Händen abzählen. In einem Land, in dem jeder Vierte mindestens ein Elternteil hat, das entweder einen ausländischen Pass besitzt oder im Ausland geboren ist, ist das kein übergroßer Anteil.

Die öffentlich-rechtlichen Sender, wie auch andere Medien, das eigene eingeschlossen, tun gut daran, die Vielfalt der Gesellschaft auch bei den Berichterstattern abzubilden. Es könnte neue Zuschauer- und Nutzerschichten erschließen und mehr Verständnis für die Probleme und Herausforderungen der Menschen mit Migrationsgeschichte schaffen.