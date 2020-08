Jan Marsalek : BKA fahndet öffentlich nach Ex-Vertriebsvorstand von Wirecard

Wiesbaden Im milliardenschweren Bilanzskandal beim Dax-Konzern Wirecard teilte das Bundeskriminalamt (BKA) nun mit, dass es öffentlich nach dem flüchtigen Ex-Vertriebsvorstand Jan Marsalek fahnde.

Der österreichische Manager war bis Juni 2020 Vorstandsmitglied bei Wirecard, einem Dienstleister für bargeldlose Zahlungen an Ladenkassen und im Internet. „Aufgrund der derzeitigen Ermittlungsergebnisse wird ein Aufenthaltsort des Gesuchten im Ausland für sehr wahrscheinlich gehalten“, teilte das BKA am Mittwoch in Wiesbaden mit. Der Fall werde Thema bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“.