Habeck legt Jahreswirtschaftsbericht vor Statt Rezession nur noch Stagnation

Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland haben sich gegenüber dem Herbst verbessert, heißt es im neuen Jahreswirtschaftsbericht, den Habeck an diesem Mittwoch in Berlin vorlegen wird. So würden sich die Lieferkettenprobleme der Industrie nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie allmählich verringern. Eine Gasmangellage in diesem Winter sei unter anderem durch die schnelle Errichtung von LNG-Terminals an den deutschen Küsten verhindert worden. Zudem erwartet Habeck, dass sich auch die für die deutsche Wirtschaft wichtige Konjunktur in China wieder bessert.