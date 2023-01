Jahreswirtschaftsbericht Robert Habeck und der Vorwurf der Schönfärberei

Der Applaus der Abgeordneten von SPD, Grünen und FDP ist ihm zwar sicher, aber seine Rede hinterlässt keinen bleibenden Eindruck. Nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr war Habeck der Star der Regierung. Der Grüne stahl Olaf Scholz die Show, weil er den Menschen viel besser erklären konnte, was die selbst ernannte Fortschrittskoalition tun will, um das Land voranzubringen. Dann kam der Ukraine-Krieg und Habeck hatte alle Hände voll zu tun, Deutschlands Energieversorgung zu sichern. Er hat seine ökologischen Ambitionen hintenan stellen müssen, sofern sie nichts mit der Energiesicherung zu tun hatten. Zwischen Sommer und Herbst hielt er wie andere in der Regierung auch zu lange an der umstrittenen Gasumlage bei Verbrauchern fest. Die Union konnte sich so auf Habeck und seine „Chaos-Umlage“ einschießen – sein Stern begann zu sinken, in den Rankings der beliebtesten Politiker ging ihm der erste Platz verloren.