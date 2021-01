Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung : Aufschwung mal wieder verschoben

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verbreitet trotz des anhaltenden Corona-Lockdowns Zuversicht: 2021 werde weiterhin ein Jahr des Aufschwungs. Doch bei vielen Unternehmern und Verbrauchern schwindet allmählich der Mut.

Der Bundeswirtschaftsminister ist an diesem Mittwoch erkennbar darum bemüht, für gute Stimmung zu sorgen. Lächelnd präsentiert Peter Altmaier (CDU) den diesjährigen Jahreswirtschaftsbericht mit dem anspruchsvollen Titel „Corona-Krise überwinden, wirtschaftliche Erholung unterstützen, Strukturen stärken“. Altmaier musste in dem Bericht die Konjunkturprognose der Regierung für das laufende Jahr auf ein Plus von nur noch drei Prozent stutzen. Aber das soll ihn jetz nicht daran hindern, optimistisch zu bleiben. Er wisse ja nicht, wer den nächsten Jahreswirtschaftsbericht nach der Bundestagswahl vorlegen werde, scherzt Altmaier. „Aber ich bin überzeugt, dass wir eine Chance haben, dass wir dann auf ein Jahr des Aufschwungs zurückblicken können.“ Die Konjunktur werde wegen des verlängerten Lockdowns nur etwas später anziehen als bisher erwartet, wohl im zweiten Jahresquartal.

2021 ein Jahr des Aufschwungs – danach sieht es zum Jahresauftakt überhaupt noch nicht aus. Die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern droht im Gegenteil gerade abzukippen in eine kollektive Resignation. Auch Altmaier trägt daran eine Mitverantwortung, denn die im Herbst von ihm und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) angekündigte „Bazooka“, die kräftige Finanzspritze des Staates zur Unterstützung der Wirtschaft, ist bei vielen Unternehmen immer noch nicht angekommen. Immerhin ist nun etwas in Gang gekommen. 80 Milliarden Euro seien seit Beginn der Krise bereits ausgezahlt, berichtet der Minister.

Altmaier musste nun schon zum dritten Mal eine zu optimistische Konjunkturprognose für 2021 korrigieren. Im Frühjahr 2020 sagte er ein Plus von 5,2 Prozent voraus, im Oktober wurden daraus 4,4 Prozent – und aktuell sind es eben nurmehr drei. Eine vierte Revision ist nicht unwahrscheinlich. Denn Altmaier hat seiner Prognose die optimistische Annahme zugrunde gelegt, der Lockdown würde lediglich „bis in den Februar hinein“ andauern. Da aber die Infektionszahlen nicht schnell genug sinken und die Durchimpfung wegen des vermasselten Impfstarts zu langsam vorangeht, zeichnet sich eine abermalige Lockdown-Verlängerung über den 14. Februar mindestens für Teile der betroffenen Branchen bereits ab.

Psychologie ist die halbe Miete der Wirtschaftsentwicklung, lautet eine bekannte Weisheit – und die Regierung muss tatsächlich aufpassen, dass sich die Stimmung bei Investoren und Verbrauchern jetzt nicht noch weiter verdüstert. Das Konsumklima-Barometer der Gesellschaft für Konsumforschung ist im Januar geradezu abgestürzt, wie am Mittwoch bekannt wurde. Die Devise der Verbraucher, sagt GfK-Forscher Rolf Bürkl, laute jetzt: Lieber das Geld zusammenhalten als es noch ausgeben. Vier von fünf Bürgern empfänden die Corona-Krise derzeit als große oder sehr große Bedrohung, so viele wie im Fürhjahr 2020, als die Krise ausbrach. Mehr Menschen hätten wieder Angst um ihre Arbeitsplätze.

Daran hat die Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar nach einem halben Jahr Reduzierung einen Anteil. Doch auch die jüngste Lockdown-Verlängerung, der schleppende Impffortschritt und die Gefahr der Virus-Mutationen dämpfte die Stimmung. Auf die kommt es aber an, wenn die Wirtschaft durchstarten soll, sobald der Lockdown aufgehoben wird. Alle Konjunkturexperten setzen darauf, dass die Konsumenten die angestauten Anschaffungspläne nach dem Lockdown-Ende in die Tat umsetzen.

Anders als beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 ließ die Regierung die gewerbliche Wirtschaft, vor allem die Industrie, im zweiten Lockdown seit November weiter laufen. Das führt zu einer gespaltenen Konjunktur: Während es der Industrie noch einigermaßen gut geht, darbt der Dienstleistungssektor. Die negativen Effekte des Lockdowns sind so weniger groß, doch sollte sich die Regierung damit auch nicht allzu sehr selbst beruhigen: Am Servicessektor hängen viel mehr Arbeitsplätze als an der Industrie, sein Anteil an der Wertschöpfung ist seit Langem größer als der der Industrie und nach einer Pleitewelle könnten viele der für die Konjunkturerholung bedeutsamen Dienstleister nicht mehr da sein.