Deutsche Wirtschaft schwächelt Heftiger Streit um den Weg aus der Krise

Es ist ein wenig wie der berühmte gordische Knoten. Irgendwo muss er durchschlagen werden. Spätestens die Haushaltsverhandlungen für 2025 werden die Koalitionspartner herausfordern, denn ohne Aussetzung der Schuldenbremse wird es erneut ans Sparen gehen müssen. Wo sollen dann die Prioritäten liegen? Zur Erinnerung: Das Wachtsumschancengesetz, das an diesem Mittwochabend im Vermittlungsausschuss beraten wird und die Wirtschaft entlasten soll, wurde im Sommer 2023 von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) gestoppt - weil sie mit ihrem Projekt der Kindergrundsicherung nicht weiter kam. Schon damals stritten die Koalitionäre wie die Kesselflicker, das weitreichende Haushaltsurteil von Karlsruhe lag da noch in weiter Ferne. Seit das im November fiel, hat sich in der Regierung eine Entfremdung zwischen Kanzler und FDP-Finanzminister abgespielt, die in den zwei Jahren zuvor eher auf einer Linie waren. Auch das spiegelt sich nun wider. Für die FDP ist eine glaubwürdige Wirtschaftspolitik der Markenkern, aber auch die SPD steht für eine Industriepolitik, die vor allem den Schutz von Arbeitsplätzen im Sinn hat. Deswegen werden auch die sozialdemokratische Partei und Fraktion den Kanzler verstärkt unter Druck setzen, wenn sich die Lage nicht schnell ändert. Und deshalb gilt, so abgegriffen es auch sein mag, das Motto „it’s the economy stupid“ (deutsch: es geht um die Wirtschaft) mehr denn je. Auch für die Ampel-Regierung.