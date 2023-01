Habeck legt Jahreswirtschaftsbericht 2023 vor Nach der Krise ist vor dem Umbau der Wirtschaft

Allerdings sieht der Minister keinen Anlass zur Euphorie. Jetzt stehe der Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität an. Habeck setzt auf zunehmende Investitionsbereitschaft der Unternehmen, die Ausrüstungsinvestitionen sollen laut seiner Prognose im laufenden Jahr um 3,3 Prozent zulegen nach einem Plus von 2,5 Prozent im vergangenen Jahr. Allerdings müsste die Zunahme noch deutlich höher sein, weshalb Habeck Unternehmensinvestitionen gezielt fördern will, wenn es um die Dekarbonisierung der Prozesse geht, um erneuerbare Energien oder Wasserstoffproduktion. Der Grüne nennt diese Strategie „transformative Angebotspolitik“. Ein wichtiges Mittel seien die sogenannten CO 2- Differenzverträge zwischen dem Staat und großen Unternehmen. Im ersten Halbjahr will er die ersten davon abschließen. Dabei werden besonders energieintensive Unternehmen staatlich unterstützt, wenn sie ihre Produktion klimaneutral neu aufstellen, etwa in der Zement- oder in der Stahlindustrie. Die bloße Verringerung der CO 2 -Emissionen von fossilen Motoren etwa in der Autoindustrie will er dagegen nicht unterstützen.