Jahreswechsel Zuversicht in der Zeitenwende

Nein, es muss der Anspruch sein, sie gerade dann nicht aus den Augen zu verlieren, wenn sie auf die Probe gestellt werden. „In der Zwischenzeit muss ich meine Ideale hoch und trocken halten, in den Zeiten, die kommen, sind sie vielleicht doch noch auszuleben“, schrieb Anne Frank einst in ihr Tagebuch, als sie sich in Amsterdam in einem Hinterhaus verstecken musste. Hoch und trocken halten für kommende Zeiten – das ist geschrieben in der Zeit des nationalsozialistischen Terrors, aber auch mitten in einer Zeitenwende, in der die Welt nicht dieselbe bleibt, besonders anspruchsvoll.