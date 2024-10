Jahrestag des Angriffs der Hamas Polizeigewerkschaft warnt vor Ausschreitungen zum 7. Oktober

Polizeigewerkschafter warnen zum Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober vor Ausschreitungen. „Wir erwarten von allen Menschen in Deutschland am Jahrestag des 7. Oktober Anstand“, sagte etwa der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Man gehe robust und konsequent gegen Gewalttäter und Krawallmacher vor. An dem Tag hätten alle Sicherheitsbehörden in Deutschland einen „enormen Personalbedarf“.