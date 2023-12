Was gut war und was nicht Die (nicht nur) politischen Tops und Flops des Jahres 2023

Endlich mal was los im Wahlkampf, von wegen asymmetrische Demobilisierung, die man nicht nur von Angela Merkel gekannt hat. CSU-Chef Markus Söder war gefühlt in jedem Bierzelt, sein Vize Hubert Aiwanger von den Freien Wählern dafür zeitweise in jeder Schlagzeile. Am Ende sind beide das geblieben, was sie sind - Koalitionspartner. (has)