Nach Aussage von Luke Mockridge Scholz wirbt für Inklusion von Menschen mit Behinderungen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Anfeindungen und Spott gegenüber Menschen mit Behinderungen scharf kritisiert. Es sei unerträglich, wenn etwa Menschen mit Behinderungen als Belastungsfaktor verächtlich gemacht würden, erklärte Scholz am Dienstagabend in Berlin. Er weise das mit aller Schärfe zurück. Verschiedene AfD-Politiker hatten sich in den vergangenen Monaten entsprechend geäußert und Menschen mit Behinderungen als Belastung bezeichnet. Am Wochenende hatte zudem der Comedian Luke Mockridge höhnische Äußerungen zum Behindertensport gemacht.