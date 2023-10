Finanzminister bei IWF-Herbsttagung Wachstumsschwäche ist für Christian Lindner Ansporn

Lindner zählt auf, was die Bundesregierung tun will, um das Wirtschaftswachstum zu steigern. Bürokratieabbau und gezielte steuerliche Impulse für Unternehmen seien schon in der Pipeline. Er will es dabei aber nicht belassen. „Wir müssen diesen richtigen Weg noch entschiedener und schneller gehen“, sagt er und spricht von „größeren Schritten“. Gemeint ist, dass Bundestag und Bundesrat den vorliegenden Gesetzentwurf zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für Investitionen endlich absegnen sollen. Der FDP-Chef fordert hier eine „Beschleunigung der Beschleunigung“. Zudem brauche Deutschland eine „Bürokratie-Pause“. Die Bundesagentur für Arbeit müsse geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer schneller in den Arbeitsmarkt bringen, in Dänemark gelinge das viel besser. Länder und Kommunen müssten Betreuungsangebote für Kleinkinder schneller ausbauen, damit mehr Frauen länger arbeiten könnten.