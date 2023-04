Koalition vor harten Haushalts-Wochen Lindners Lehren aus Washington

Christian Lindner hat seine politische Zukunft an zwei Bedingungen geknüpft, die der FDP-Chef in der Regierung durchsetzen muss: die Schuldenbremse einzuhalten und keine Steuern zu erhöhen. Was bei den Liberalen ohnehin schon immer auf der Agenda stand, fügt sich gerade gut ein in die wirtschaftliche Gemengelage: Die immer noch hohe, nur allmählich rückläufige Inflation, die steigenden Zinsen, das Überwiegen der angebotsseitigen Probleme der Wirtschaft – alles spricht dafür, dass Lindner mit seinem Versuch richtig liegt, die Haushaltspolitik jetzt restriktiver auszurichten. Ob er damit erfolgreich sein wird, hängt entscheidend von der Unterstützung des Bundeskanzlers und dessen Durchsetzungsfähigkeit in der SPD ab. Stand jetzt scheint Lindner die Rückendeckung von Olaf Scholz im Haushaltsstreit der Koalition zu haben, und das ist gut so.