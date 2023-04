Finanzminister in Washington Für Lindner hat das IWF-Treffen auch therapeutische Wirkung

Auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel glaubt nicht wie der IWF, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr noch in die Rezession rutscht. Vom zweiten Jahresviertel an bessere sich die Lage, im nächsten Jahr sei wieder leichtes Wachstum zu erwarten, sagt Nagel, der neben Lindner Platz genommen hat. Allerdings „können wir beim Thema Inflation nicht zufrieden sein“. Die Teuerung werde Ende des Jahres in Deutschland immer noch bei sechs Prozent liegen. „Das heißt, aus geldpolitischer Sicht ist hier noch eine Wegstrecke zu gehen.“ Die Europäische Zentralbank (EZB) müsse „weiter entschlossen handeln“. Nagel will sich jedoch nicht festlegen, ob auf der nächsten Sitzung des EZB-Rats im Mai eine weitere Zinserhöhung ansteht.