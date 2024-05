Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Väter kümmern sich mehr um ihre Kinder als früher

Demnach betreuten Väter im Jahr 2021 ihre unter sechs Jahre alten Kinder durchschnittlich 4,7 Stunden am Tag. 2001 waren es dagegen nur 2,8 Stunden täglich und 2011 noch 3,8 Stunden. Nur 1,4 Prozent der Väter gaben 2021 an, gar keine Zeit in die Betreuung der jüngsten Kinder zu investieren. 20,6 Prozent gaben an, mehr als sechs Stunden am Tag damit zu verbringen. Der größte Anteil der Väter (39,7 Prozent) erklärte, seine Kinder zwischen zwei und vier Stunden täglich zu betreuen.