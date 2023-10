Beim Landesparteitag der NRW-CDU Israels Botschafter kritisiert deutsche Enthaltung bei der UN

Wüst sagt dem Botschafter zu, was er schon im Landtag versprochen habe: Die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson. Allein der Begriff „Hamas-Kämpfer“ mache ihn fassungslos. Wer Frauen und Jugendliche töte, wer Kinder verschleppe, der sei kein Kämpfer, der sei ein Terrorist. „Und so muss man das nennen – ohne Wenn und Aber.“ Jeder Angriff auf Menschen jüdischen Glaubens sei ein Angriff auf alle. „Wenn Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht sicher leben können, dann bricht das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht“, ruft Wüst. „Deshalb ist es für uns Christdemokraten klar: In dieser Situation gibt es kein Wenn und kein Aber, auch keine Enthaltung in der Sache Israels.“