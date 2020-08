Gedenken : Israelische Luftwaffe überfliegt Fliegerhorst Fürstenfeldbruck

Der Kommandeur der israelischen Luftwaffe, General Amikam Norkin (l.), mit Vrteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und dem Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau. Foto: dpa/Sven Hoppe

Fürstenfeldbruck Erstmals sind israelische Kampfflugzeuge für gemeinsame Übungen und Gedenkflüge in Deutschland. Am Dienstag stand nicht nur die Erinnerung an das Olympia-Attentat von 1972 auf dem Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine deutsch-israelische Formation hat zum Gedenken an das Olympiaattentat von 1972 den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck überflogen. Dort war nach dem Attentat arabischer Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft ein schlecht geplanter Befreiungsversuch der deutschen Polizei mit dem Tod von neun der Geiseln katastrophal gescheitert.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Gemeinsame Übung von Israelis und Deutschen : Davidstern und Eisernes Kreuz

In einer V-förmigen Anordnung überflogen rechts und links neben einem israelischen Passagierflugzeug zwei israelische und drei deutsche Kampfjets den Fliegerhorst in einer Höhe von rund 500 Metern.

Anschließend besuchte eine deutsch-israelische Delegation die KZ-Gedenkstätte Dachau, um der Opfer des Holocausts sowie der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu gedenken. Vor dem internationalen Mahnmal legten der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer(CDU) Kränze nieder.

Am Montag waren erstmals Kampfflugzeuge der israelischen Luftstreitkräfte für Übungen und das Gedenken in Deutschland gelandet. Die Maschinen trafen auf dem Fliegerhorst Nörvenich in Nordrhein-Westfalen ein, wie die Luftwaffe mitteilte. Die Einladung war vom Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, bei Besuchen in Israel ausgesprochen worden. Deutsche Militärpiloten waren schon in den Jahren 2017 und 2019 zu Übungen in Israel.

(peng/dpa)