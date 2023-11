Israelhass und Klimaschutz Greta Thunberg trifft einen unseligen Nerv der Jugend

Doch Thunberg ist keine klassische Vertreterin dieser Position. Sie ist vielmehr zu einer Ikone der kritischen Jugend geworden – nicht nur in Schweden, sondern auch in Europa und Nordamerika, ja in der ganzen Welt. Die Mischung aus präziser wissenschaftlicher Beschreibung des Klimaproblems und unbeugsam-konsequenter Umsetzung ihrer Erkenntnisse in politische Aktion bewundern viele junge Menschen. So wollen sie auch sein. Die Schwedin ist nicht nur Klimaaktivistin, sie ist ein Vorbild für den Protest der globalen Jugend – gerade auch die der Länder des Südens. Von der Generation Greta ist nicht umsonst die Rede. Wenn die junge Frau aus Stockholm skandiert, dass ein gerechter Klimaschutz in einem besetzten Land nicht möglich sei, spricht sie für den globalen Süden. Das kommt bei vielen ihrer jungen Anhängerinnen und Anhänger an, auch in Deutschland. Sie verbreitert so geschickt den Ansatz ihrer Bewegung.