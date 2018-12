Auf Luftwaffenstützpunkt Tel Nof: Israel verweigert Linken-Abgeordneten den Besuch

Berlin Das jederzeitige Besuchsrecht von Bundestagsabgeordneten bei der Bundeswehr in Israel hänge vom Gutdünken der Gastgeber ab, warnt die Linke nach eigenen Erfahrungen.

Zwei Linken-Abgeordneten ist der Besuch des Drohnen-Ausbildungsstandortes in Israel verwehrt worden. Sie wollten die Probe aufs Exempel machen, ob Bundestagsabgeordnete tatsächlich, wie von der Bundesregierung geschildert, den Luftwaffenstützpunkt Tel Nof jederzeit besuchen dürfen. Dort soll nach Angaben der Bundesregierung im Januar die Schulung deutscher Soldaten an der bewaffnungsfähigen Kampfdrohne G-Heron TP beginnen. Die Piloten und Nutzlastoperateure sollen zunächst in Containern untergebracht werden, die keinen offiziellen Status erhalten. „Jeder Besuch der Truppe ist also vom Gutdünken der Regierung abhängig“, erläuterte der Linken-Abgeordnete Andrej Hunko.