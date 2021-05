Das Abwehrsystem „Iron Dome“ : Israels Raketenabwehr Eisenkuppel

Das Abwehrsystem „Iron Dome“ startet eine Abfangrakete, um feindliche Geschosse möglichst vor dem Einschlag noch in der Luft zu zerstören. Foto: AFP/JACK GUEZ

Tel Aviv Israel ist derzeit unter Dauerbeschuss. Aus dem Gazastreifen werden täglich Raketen auf israelische Städte abgefeuert, die meisten von ihnen fängt das Verteidigungssystem „Iron Dome“ ab – das wiederum wird von den USA unterstützt.

Ein Radargerät erkennt die anfliegenden Geschosse und gibt die Information an einen Raketenwerfer weiter. Der startet eine Abfangrakete, um das feindliche Geschoss möglichst vor dem Einschlag noch in der Luft zu zerstören – und das nach israelischen Angaben mit einer Trefferquote von rund 90 Prozent. Um das System auszuhebeln, verfolgen militante Palästinenser in der jüngsten Angriffswelle offenbar die Strategie, möglichst viele Raketen gleichzeitig abzufeuern.