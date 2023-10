Attacken auf Israel Pogrom in der eigenen Heimat

Das gilt es zu bedenken, wenn es um die Einordnung dessen geht, was sich da in tausenden, grausamen Bildern und Videos, geteilt in digitalen Kanälen, vor den Augen der Welt ereignet – und was nun weiteres Blutvergießen, weiteres Sterben von Soldaten wie Zivilisten nach sich ziehen wird. Die Hamas hat angeknüpft an die Muster antisemitischer Exzesse, denen Jüdinnen und Juden seit Jahrhunderten ausgesetzt sind. Mit den bewusst öffentlich gemachten Misshandlungen, Vergewaltigungen, der Demütigung und Tötung jüdischer Zivilisten auf deren vermeintlich sicherem Territorium Israel, ihre Heimat, hat die radikale Organisation auf brutalste Art deutlich gemacht, worum es eigentlich geht: nicht um den Befreiungskampf einer unterdrückten Bevölkerung, nicht um Krieg, nicht um Grenzverschiebungen, territoriale Gewinne. Es geht um die Existenz des jüdischen Volkes, um die Existenz seines Staates, um einen Angriff, der sich gegen alles richtet, was jüdisch ist – wahllos gegen jedermann, der in Israel lebt.