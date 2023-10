Hamas soll 100 Menschen entführt haben Auswärtiges Amt geht von verschleppten Deutschen in Israel aus

Vertreter der beiden großen Kirchen in Deutschland bekundeten ihre Verbundenheit mit Israel. So verurteilte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, die Angriffe. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sprach von feigen Attacken der Hamas. Der Nahe Osten brauche endlich einen echten Friedensprozess, der die Interessen von Israelis und Palästinensern berücksichtige, so Bischof Georg Bätzing. „Dabei gibt es für uns keinerlei Zweifel am Existenzrecht Israels und eines palästinensischen Staates.“