Islamisches Zentrum und „Muslim Interaktiv“ Was aus den islamistischen Umtrieben in Hamburg folgt

Von der inhaltlichen Ausrichtung sind beide grundverschieden. Allerdings gibt es aktuell ein Thema, das sie eint: der Krieg in Gaza. Nach den Worten von Nina Dierkes, beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) zuständig für Islamismus und islamistischen Terrorismus, instrumentalisieren islamistische Organisationen den Nahost-Konflikt für ihre eigene Ideologie. „Ihr Deutungsmuster ist es, dass Muslime in Deutschland in der derzeitigen Politik und in der medialen Landschaft keinen Platz haben, dass man sich deswegen abgrenzen müsse und dass nur sie eine richtige Alternative darstellen können, in ihrer islamistischen Organisation und in ihrer islamistischen Ideologie“, sagte Dierkes vergangene Woche bei einem BfV-Symopsium. Demnach nutzen diese Gruppierungen die Präsenz des Nahost-Konflikts, „um ihr Opfernarrativ der Muslime erneut zu bekräftigen“, so Dierkes.